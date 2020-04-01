Гутерриш продлил дистанционную работу Секретариата ООН до конца апреля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил меры социального дистанцирования для сотрудников Секретариата из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
«Текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года», — заявил Гутерриш.
Секретариат ООН перешел на удаленный формат работы 16 марта. Изначально данные меры вводились до 12 апреля.
По данным представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, число сотрудников Организации, зараженных вирусом, достигло 86.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Женеве девять сотрудников ООН заразились COVID-19
— Совбез ООН может продолжить работу дистанционно из-за коронавируса