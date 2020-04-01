В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.
При этом, таких сильных температурных аномалий, как в предыдущие месяцы в апреле не ожидается, утверждает Вильфанд.
Дефицит осадков ждет Забайкалье и Бурятию. Избыток осадков будет на северной половине Западной Сибири, в северной половине Средней Сибири, на северо-западе Дальневосточного федерального округа, в Алтайском крае и Кировской области.
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