<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/13025821/Depositphotos_12256429_xl-2015-pic905-895x505-97945.jpg">

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.

При этом, таких сильных температурных аномалий, как в предыдущие месяцы в апреле не ожидается, утверждает Вильфанд.

Дефицит осадков ждет Забайкалье и Бурятию. Избыток осадков будет на северной половине Западной Сибири, в северной половине Средней Сибири, на северо-западе Дальневосточного федерального округа, в Алтайском крае и Кировской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Весенняя погода вернется в Москву к 1 апреля

— В Гидрометцентре рассказали о «болотистой» погоде в нерабочую неделю