Журналист сделал предложение своей девушке в прямом эфире из-за ситуации с COVID-19

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В Казахстане журналист местного телеканала «Хабар 24» Марк Брюшко сделал предложение своей девушке в прямом эфире, сообщает Sputnik.Киргизия.

Брюшко в конце сюжета сообщил, что в связи с каратинои и закрытием городов он не успел сделать своей девушке, которая тоже журналист и работает в другом городе.

Он достал коробку с кольцом и попросил руки девушки, стоя на границе карантинной зоны у поселка Жибек Жолы.

Во время своего следующего прямого включения Брюшко рассказал, что девушка ответила согласием.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.