Правительства ряда стран предостерегли граждан от шуток про коронавирус 1 апреля
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Правительства некоторых стран, в том числе Таиланда, Германии и Индии, обратились с призывом к гражданам не распространять первоапрельские шутки на тему коронавируса, пишет The Hill.
В Таиланде за ложную информацию о коронавирусе объявили наказание до пяти лет лишения свободы.
«Не лгите завтра, распространяя ложную информацию о ситуации с коронавирусом и об инфекции», — говорится в сообщении The NationThailand в Twitter.
Минздрав ФРГ предостерег шутников словами: «Коронавирус — это не шутка».
Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии пригрозило уголовными делами за дезинформацию о COVID-19. Там отметили, что «День дурака» уже начали отмечать в WhatsApp.