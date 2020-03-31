Правительства ряда стран предостерегли граждан от шуток про коронавирус 1 апреля

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Правительства некоторых стран, в том числе Таиланда, Германии и Индии, обратились с призывом к гражданам не распространять первоапрельские шутки на тему коронавируса, пишет The Hill.

В Таиланде за ложную информацию о коронавирусе объявили наказание до пяти лет лишения свободы.

«Не лгите завтра, распространяя ложную информацию о ситуации с коронавирусом и об инфекции», — говорится в сообщении The NationThailand в Twitter.

Минздрав ФРГ предостерег шутников словами: «Коронавирус — это не шутка».

Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии пригрозило уголовными делами за дезинформацию о COVID-19. Там отметили, что «День дурака» уже начали отмечать в WhatsApp.