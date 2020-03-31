В мэрии рассказали о состоянии здоровья Собянина
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Мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее общался с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, в порядке, заявила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пенькова также указала, что за здоровьем мэра следят.
«Все в порядке, за здоровьем следим», — сказала она.
Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Сам Проценко заявил, что он самоизолировался в рабочем кабинете.
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