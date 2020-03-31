Нюту Федермессер поместили под карантин после интервью с главврачом Коммунарки

Члена центрального штаба ОНФ, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анну (Нюту) Федермессер поместили на карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого диагностирован коронавирус, сообщаетРИА «Новости».

Как заявили в пресс-службе ОНФ, Федермессер сдала анализы на коронавирус, результат будет изветстен позднее.

По данным ОНФ, она чувствует себя хорошо.

Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Сам Проценко заявил, что он самоизолировался в рабочем кабинете.

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