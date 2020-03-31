У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС.

По данным телеканала «Россия 24», он находится в больнице в Коммунарке.

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В связи с этим в больнице примут допольнительные меры безопансости.

В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.