В Таиланде коронавирус подтвердился у трех россиян

Трое россиян, у которых подтвержден коронавирус, находятся в больнице в таиландской провинции Чонбури, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

«У всех троих заболевание было обнаружено в минувшие выходные, после чего они были помещены в больницы города», — сказал Пронин.

Он добавил, что заболел мужчина, а также мать с дочерью из Сибири.

Всего в Таиланде коронавирусом заразились 1651, скончались 10 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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