Песков назвал пересудами слухи, что российская медицина не справляется с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает пересудами разговоры о том, что российское здравоохранение не готово к вызовам, бросаемым коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Мы с вами видим, что в мире происходит, и можем в настоящее время констатировать, что наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что медицина всех стран сталкивается с трудностями, вызванными коронавирусом.

В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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