Лукашенко заявил, что Белоруссия находится на пике заболеваемости COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Президент подчеркнул, что это его собственные «ощущения».

«Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал Лукашенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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