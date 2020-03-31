ГД приняла проект об уголовной ответственности за нарушение карантина

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности и лишении свободы до семи лет за нарушение карантина по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Принять соответствующий проект рекомендовал профильный комитет.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее заражение множества других людей. Согласно документу, нарушителю грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае смерти другого человека в результате нарушения карантина предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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