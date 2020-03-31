В КНР за сутки выявили 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19

За последние 24 часа в Китае было зафиксировано 48 новых случаев заражения, которые были завезены из других стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки погиб после заражения инфекцией один человек, а выздоровели 282 пациента.

Всего в настоящее время на территории страны болеют 2 161 человек, из них 528 — находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 785 тыс. При этом смогли выздороветь 165 тыс. человек, а погибли — 37 815.

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