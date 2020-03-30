В Петербурге запретили выходить из дома без необходимости

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

Жителям города запрещается выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости, к которым относится потребность в экстренной медицинской помощи и угроза жизни или здоровью.

Разрешается покидать дом сотрудникам, чья трудовая деятельность была не приостановлена. Кроме того, можно выходить за продуктами в ближайший магазин, а также выбрасывать бытовой мусор и выгуливать собак на расстоянии не более 100 метров от дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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