Представитель минздрава Дании состриг свои волосы и отправил деньги парикмахеру

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Представитель Датского агентства по охране здоровья Сорен Бростром собственноручно состриг свои волосы и отправил деньги парикмахеру, который его постоянно стриг до распространения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Чиновник после проделанного разместил свое фото с новой прической в соцсети и призвал датчан следовать его примеру.

Он отметил, что после введения режима самоизоляции на фоне распространения COVID-19 его парикмахеру пришлось закрыть свой салон.

«Я постригся с помощью машинки, сзади немного неровно», — написал Бростром.

При этом чиновник добавил, что так его парикмахер еще и заработает, когда придет время исправить то, что он сделал.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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