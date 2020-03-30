В России семь компаний займутся производством тест-систем на коронавирус

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В России семь компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Разрешение выдал Росздравнадзор.

Отмечается, что к производству приступили в пятницу, 27 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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