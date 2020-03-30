Собянин: 20% москвичей игнорируют призывы к самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 20% жителей города игнорируют призывы к самоизоляции, передает ТАСС.

«Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения», — заявил Собянин.

Глава столицы также отметил, что по мере разработки информационных систем, власти города будут жестче контролировать передвижение горожан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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