В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции

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Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА «Новости».

Он посоветовал больше стоять и ходить по дому, а не сидеть, делать активные перерывы в течение дня.

Следует обратить внимание на онлайн-курсы по физической активности, отметил Салагай.

Замминистра также рекомендовал правильное питание — больше овощей и фруктов, обильное питье, воздержание от сладких напитков, сокращение потребления соли, сахара и жиров.

Кроме того, важно научиться расслабляться и концентрироваться, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома, добавил Салагай.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.