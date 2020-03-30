Лаос закрыл границы на въезд и выезд из-за пандемии
Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит подписал приказ о закрытии с 30 марта до 19 апреля всех пунктов въезда и выезда из страны на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Vientiane Times.
Кроме того, на тот же период объявлен общенациональный карантин, касающийся также проживающих в Лаосе иностранцев.
Прекращено движение общественного транспорта.
Жителям страны запрещается покидать свои дома, исключения касаются полицейских, военнослужащих, пожарных, медперсонала и др.
Лица, занятые в перевозках продуктов питания и предметов первой необходимости для торговой сети, также могут выходить на улицу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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