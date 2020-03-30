Мишустин сообщил об ужесточении наказания за нарушение карантина
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ужесточается ответственность за нарушение карантина, передает РИА «Новости».
«Сейчас наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал Мишустин.
Он уточнил, что правительство уже одобрило соответствующие поправки в КоАП.
Также Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя.
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