Самолет Москва — Сочи экстренно садится из-за неисправности двигателя

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Самолет, который следует по маршруту Сочи — Москва, экстренно приземляется из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что на борту воздушного лайнера находится 161 человек.

Как уточнили в службах, самолет должен приземлиться в Шереметьево.

Других подробностей пока нет.

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