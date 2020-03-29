Самолет Москва — Сочи экстренно садится из-за неисправности двигателя

Самолет, который следует по маршруту Сочи — Москва, экстренно приземляется из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что на борту воздушного лайнера находится 161 человек.

Как уточнили в службах, самолет должен приземлиться в Шереметьево.

Других подробностей пока нет.

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