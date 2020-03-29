Украинских школьников начнут обучать по ТВ

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На Украине для обучающихся в 5-11 классах с 6 апреля начнут проводить занятия по телевидению. Об этом объявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

Он уточнил, что государство обязано предоставить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. По его словам, такое нововведение поможет школьникам получать знания в условиях карантина из-за коронавирусной инфекции.

«С этой целью 6 апреля стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», — добавил политик.

В рамках проекта около 40 педагогов из Киева будут «учителями для всей Украины». В настоящее время идут съемки 11 предметов для учеников с пятого по одиннадцатый класс.

Отмечается, что уроки будут показывать по украинским телеканалам, а также их опубликуют в Facebook или на YouTube.

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