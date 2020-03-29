Крупные американские города заявили о нехватке медикаментов и аппаратов ИВЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/12601915/Depositphotos_8502269_xl-2015-pic905-895x505-23225.jpg">

В Нью-Йорке, Новом Орлеане и других крупных городах могут закончиться предметы медицинского назначения и аппараты искусственной вентиляции легких, так как число инфицированных коронавирусом ежедневно растет, передает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, городу понадобятся еще сотни аппаратов ИВЛ в течение нескольких дней. Также о нехватке техники рассказал губернатор Нового Орлеана Бел Эдвардс.

«Мы еще не знаем, получим ли аппараты ИВЛ из национального запаса. Это единственное, что действительно не дает мне спать по ночам», — добавил он.

Как рассказала доктор неотложной медицинской помощи в больнице в Бронксе Аравия Моллетт, она молится во время поездки на такси утром, чтобы войти в «медицинскую зону боевых действий». В конце своей смены, которая часто длится намного дольше запланированных 12 часов, она зачастую не может сдержать слез.

Как отмечает агентство, нехватка медикаментов и аппаратов в крупных городах стала фиксироваться, так как число погибших в США продолжает увеличиваться. В настоящее время в Штатах зарегистрировано более 123 тыс. случаев заражения COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек

— Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом