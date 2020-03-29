Крупные американские города заявили о нехватке медикаментов и аппаратов ИВЛ
В Нью-Йорке, Новом Орлеане и других крупных городах могут закончиться предметы медицинского назначения и аппараты искусственной вентиляции легких, так как число инфицированных коронавирусом ежедневно растет, передает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.
По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, городу понадобятся еще сотни аппаратов ИВЛ в течение нескольких дней. Также о нехватке техники рассказал губернатор Нового Орлеана Бел Эдвардс.
«Мы еще не знаем, получим ли аппараты ИВЛ из национального запаса. Это единственное, что действительно не дает мне спать по ночам», — добавил он.
Как рассказала доктор неотложной медицинской помощи в больнице в Бронксе Аравия Моллетт, она молится во время поездки на такси утром, чтобы войти в «медицинскую зону боевых действий». В конце своей смены, которая часто длится намного дольше запланированных 12 часов, она зачастую не может сдержать слез.
Как отмечает агентство, нехватка медикаментов и аппаратов в крупных городах стала фиксироваться, так как число погибших в США продолжает увеличиваться. В настоящее время в Штатах зарегистрировано более 123 тыс. случаев заражения COVID-19.
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