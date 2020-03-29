Китай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
По его словам, число заражений вирусом внутри страны практически сведено к нулю. При этом в настоящее время в Китае зафиксировано ниже 3 тыс. случаев инфекции.
«Китай будет и далее наращивать усилия по предотвращению спорадических случаев заболевания внутри страны», — добавил чиновник.
В частности, планируется оперативно выявлять новые случаи, устанавливать контактные лица и проводить лечение.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 683 тыс. При этом смогли выздороветь 146 тыс. человек, а погибли — 32 139.
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