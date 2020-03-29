Китай остановил распространение коронавируса на территории страны

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Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.

По его словам, число заражений вирусом внутри страны практически сведено к нулю. При этом в настоящее время в Китае зафиксировано ниже 3 тыс. случаев инфекции.

«Китай будет и далее наращивать усилия по предотвращению спорадических случаев заболевания внутри страны», — добавил чиновник.

В частности, планируется оперативно выявлять новые случаи, устанавливать контактные лица и проводить лечение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 683 тыс. При этом смогли выздороветь 146 тыс. человек, а погибли — 32 139.

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