Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он ... внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — написал Собянин.

Мэр пояснил, что в последний год Горбунов тяжело болел. Собянин выразил соболезнования его родным и близким.

Валентин Горбунов — кандидат юридических наук, председатель Московской городской избирательной комиссии в 1995-2020 годах. Имеет звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».