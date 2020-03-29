Почти 40% находящихся на ИВЛ пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет

Почти 40% пациентов, которые находятся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после заражения коронавирусом, моложе 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Доля таких больных в возрасте до 60 лет — 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ.

«Эти данные подтверждаются и примерами других стран», — утверждают в оперштабе.

По последним данным, число заболевших в России составляет 1 534 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.