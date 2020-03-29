Врач с коронавирусом из Ставрополья готовится к выписке

Заразившаяся коронавирусом бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, готовится к выписке из больницы. Об этом сообщает губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

На данный момент в Ставропольском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом нового типа, новых случаев не выявлено, отметил глава региона. Он добавил, что самая первая пациентка, которой является Санникова, будет выписана из больницы на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении врача по двум статьям: за сокрытие информации, которое может нести опасность жизни и здоровью окружающих, а также за халатность.

Санникова без ведома руководства посетила Испанию. Она скрыла свою поездку и не самоизолировалась после нее. 17 марта она обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. У женщины диагностировали коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скрыла поездку: как инфекционист разносила коронавирус — СК возбудил уголовное дело на главного инфекциониста Ставрополья за нарушение карантина

— Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина