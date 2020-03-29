Рошаль рассказал, как сделать поход в магазин безопасным

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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль дал советы для безопасного похода в магазин и другие общественные места. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в магазинах следует надевать перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах нужно использовать салфетки или кусочек туалетной бумаги, чтобы пустить воду или открыть дверь.

Также доктор отметил, что особенно важно мыть руки и обрабатывать телефоны специальным антисептиком.

Кроме того, необходимо избегать контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания, больших компаний, а также по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров. При встречах нужно меньше обниматься и целоваться.

При этом Рошаль отметил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса на данный момент невозможно.

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