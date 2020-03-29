Москвичка спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от COVID-19

Жительница Москвы спалила 65 тысяч рублей в микроволновке, пытаясь их обеззаразить купюры от коронавируса. Об этом сообщает kp.ru.

После того, как женщина включила микроволновку с деньгами, они затрещали. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

Удивившаяся результату неудачной дезинфекции женщина, опубликовала результаты своего эксперимента в Instagram.

«Ну я была, скажем так, «в легком» шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке», — написала она в посте.

Также она прикрепила фотографию сожженных пятитысячных купюр – 65 тысяч рублей.