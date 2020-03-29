Подростка на велосипеде насмерть сбил грузовой поезд под Тамбовом

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В Тамбовской области грузовой поезд насмерть сбил подростка на велосипеде на железнодорожных путях. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ СК РФ на транспорте.

Происшествие произошло 28 марта в вечернее время суток. По предварительным данным, 15-летний подросток пытался пересечь железнодорожные пути в районе станции Кирсанов, в это время на него приближался грузовой поезд. Мальчик был смертельно травмирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.