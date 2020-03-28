Лукашенко о коронавирусе: лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос об изменении графика из-за коронавируса ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, пишет »БелТА».
Лукашенко пояснил, что вирусы не влияют на его расписание.
В Белоруссии коронавирусом заразились 94 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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