Лукашенко о коронавирусе: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/13012393/2020-03-03T093005Z_1960611021_RC29CF9X4VJS_RTRMADP_3_BELARUS-OIL-pic905-895x505-57642.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос об изменении графика из-за коронавируса ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, пишет »БелТА».

Лукашенко пояснил, что вирусы не влияют на его расписание.

В Белоруссии коронавирусом заразились 94 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко рассказал о ситуации после закрытия границы с РФ

— Лукашенко созвал совещание в условиях «коронавирусного психоза»

— «Россия вся полыхает»: Лукашенко удивился закрытию границы