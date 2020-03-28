Голикова пояснила, что в РФ не делают тесты на Covid-19 по анализу крови

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что в России не зарегистрированы тест-системы на Covid-19 по анализу крови пациента, передает «Интерфакс».

По ее словам, если пациенту предлагают такой метод, то это является нарушением.

Вице-премьер пояснила, что в России специалисты делают анализы по мазку из ротоглотки. Всего в стране зарегистрировано несколько соответствующих тест-систем на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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