Пострадавшего при взрыве газа в Магнитогорске ребенка перевозят в Челябинск

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Полуторагодовалого ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Магнитогорске, вертолетом транспортируют для лечения в Челябинск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

О взрыве в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома и начавшемся после него пожаре в Магнитогорске стало известно вечером в четверг, 26 марта. В результате происшествия погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Кроме того, пострадали два ребенка, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам местных властей, вертолет санавиации уже вылетел к последнему.

«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша», — добавила первый замгубернатора Ирина Гехт.

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