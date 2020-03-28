В Роспотребнадзоре рассказали, как долго COVID-19 остается жизнеспособным

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В условиях влажности и невысокой температуры коронавирус может сохранять жизнеспособность до трех дней и более. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве также пояснили, что у некоторых людей, вне зависимости от возраста, вирус может проявляться в легкой или стертой форме заболевания.

Отмечается, что именно такие люди могут быть основным источником заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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