Жителей КБР попросили уменьшить число гостей на свадьбах

ЗАГСы Кабардино-Балкарии обратились к брачующимся с призывом ограничить число присутствующих на торжественном мероприятии из-за роста числа заболевших новым типом коронавируса COVID19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так молодоженов попросили уменьшить круг гостей до самых важных 10 человек вместе с сотрудниками ЗАГСа.

Кроме того, будущим супругам также предложено перенести дату свадьбы.

Желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке в апреле 2020 года предлагается перенести ее на более поздний срок», — говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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