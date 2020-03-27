Бывший вице-премьер Италии пригрозил выходом из ЕС из-за пандемии коронавируса

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Бывший вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини осудил Евросоюз за отсутствие адекватных мер по борьбе с пандемией и даже пригрозил выходом из объединения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сальвини назвал безумием отсрочку в 15 дней, которую страны ЕС взяли для принятия решения по противовирусным мерам.

Он обратил внимание, что такой поступок союз совершает во время чрезвычайной ситуации. По его словам, сегодня люди умирают от пневмонии, а завтра будут умирать от бедности из-за кризиса на фоне распространения заболевания.

Политик назвал союз «гнездом змей и шакалов». Он выразил решимость победить коронавирус в стране, а затем, возможно, покинуть ЕС.

Ранее стало известно, что на совещании лидеров ЕС премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг итоговый проект с мерами по преодолению новой инфекции. Он пояснил, что предложение не соответствует остроте ситуации и дал коллегам 10 дней, чтобы найти «адекватное решение».

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 9 тыс. человек.

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