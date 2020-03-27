Около 50 врачей скончались от коронавируса в Италии
В Италии после заражения коронавирусной инфекцией умерли не менее 45 врачей. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным Ассоциации врачей Италии, в настоящее время вирус выявлен у порядка 6 тыс. сотрудников сферы здравоохранения страны. При этом официально подтверждена смерть 45 медиков.
Также 27 марта глава Национального института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости COVID-19 наступит в ближайшие дни.
Согласно последним сведениям, в Италии инфицированы коронавирусом свыше 80 тыс. человек, погибли более 8 тыс. заболевших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Италии за сутки скончались более 660 человек
— Российские военные продезинфицировали итальянский пансионат для пожилых
— Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных российской помощью