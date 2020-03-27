Мишустин заявил, что России удалось выиграть время для борьбы с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/13018459/RIAN_6202515.HR-pic905-895x505-10196.jpg">

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России удалось выиграть время для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».

От отметил, что этому поспособствовали упреждающие действия правительства по нераспространению вируса.

«И это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», — подчеркнул он на заседании президиума Совета по борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 700 человек

— Еще один пациент с коронавирусом умер в Москве

— Число заболевших коронавирусом в России выросло до 1036