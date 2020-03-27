<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/13019881/RIAN_61870951.HR-pic905-895x505-6086.jpg">

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 1036 в 58 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.

За последние сутки зафиксировано 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах. Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.

По последним данным, выздоровело 45 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России более 145 тысяч человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

— Биолог рассказала, как добиться спада эпидемии коронавируса

— СМИ: у 106-летней москвички заподозрили коронавирус