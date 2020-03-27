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В Москве пациентам с легкой формой коронавируса временно разрешили лечиться дома, в таком режиме находятся 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, изначально заболевшего обследуют врачи скорой помощи. В том случае, если у него выявлены симптомы тяжелого течения болезни или он относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность), то такой пациент будет получать медпомощь в стационаре.

За заразившимися, которые находятся дома, круглосуточно наблюдает центр телемедицинских технологий. Такие пациенты подписывает согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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