Рогозин проверился на коронавирус после контакта с Лещенко

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса в связи с тем, что недавно контактировал с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали вирус. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что тест дал отрицательный результат.

«Дмитрий Олегович чувствует себя прекрасно», — отметили в пресс-службе ведомства.

Рогозин и Лещенко в последний встречались в Театре российской армии 13 марта.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко диагностирован коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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