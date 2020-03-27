Еще три человека вылечили от коронавируса в Москве
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще троих пациентов вылечили от коронавируса в столице, все они выписаны, передает РИА «Новости».
«Еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, сегодня выписались из московских больниц после полного выздоровления», — сказала Ракова.
Двух выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке.
Таким образом, всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших.