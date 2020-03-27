В МВД считают поджог основной версией пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Полиция называет поджог основной версией причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает портал E1.RU, ссылаясь на пресс-секретаря главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По его словам, сотрудники полиции и МЧС в данный момент изучают несколько версий.
Горелых со ссылкой на специалистов заявил, что вероятность поджога равняется примерно 80%.
«Но пока, естественно, не утверждаем», — сказал Горелых.
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