В МВД считают поджог основной версией пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Полиция называет поджог основной версией причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает портал E1.RU, ссылаясь на пресс-секретаря главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, сотрудники полиции и МЧС в данный момент изучают несколько версий.

Горелых со ссылкой на специалистов заявил, что вероятность поджога равняется примерно 80%.

«Но пока, естественно, не утверждаем», — сказал Горелых.

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