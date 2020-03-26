Главврач больницы в Коммунарке объяснил желтый защитный костюм Путина

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему президент России Владимир Путин в ходе визита в медучреждение был одет в желтый защитный костюм. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью Нюте Федермессер на YouTube-канале.

Он отметил, что в течение визита Путин носил защитные костюмы как у врачей.

«Только у него желтого цвета костюм оказался его размера, а мы в белых», — добавил Проценко.

Главврач также уточнил, что российский президент носил маску с более высокой степенью защиты, поскольку входит в группу риска.

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