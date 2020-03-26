Главврач больницы в Коммунарке объяснил желтый защитный костюм Путина

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Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с... Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с...
Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему президент России Владимир Путин в ходе визита в медучреждение был одет в желтый защитный костюм. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью Нюте Федермессер на YouTube-канале.

Он отметил, что в течение визита Путин носил защитные костюмы как у врачей.

«Только у него желтого цвета костюм оказался его размера, а мы в белых», — добавил Проценко.

Главврач также уточнил, что российский президент носил маску с более высокой степенью защиты, поскольку входит в группу риска.

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