СК возбудил дело о гибели двух людей после хлопка газа в Магнитогорске

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Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух людей после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте СК.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее в квартире пятиэтажного дома на втором этаже произошел взрыв газа. После начался пожар, который перекинулся на соседние квартиры на других этажах. Два ребенка были доставлены в больницу.