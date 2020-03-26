В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге

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Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свобода совести определена в Конституции как неотъемлемое право человека, отметила игумения. Она подчеркнула, что ограничить такие права может только федеральный закон, акты российских субъектов такой силой не обладают.

26 марта администрация Санкт-Петербурга ввела ряд новых мер по противодействию коронавирусной инфекции нового типа. В частности, обновленные правила запрещают посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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