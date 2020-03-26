При взрыве газа в Магнитогорске погибли женщина и подросток

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РЕН.

Жертвами взрыва стали женщина и подросток, которые находились в квартире.

Кроме того из пожара, который последовал после взрыва, были спасены 25 человек. Мэр города Сергей Бердников отметил, что три человека находились в квартире в момент взрыва.

«Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно», — сказал Бердников.

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