При взрыве газа в Магнитогорске погибли женщина и подросток
Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РЕН.
Жертвами взрыва стали женщина и подросток, которые находились в квартире.
Кроме того из пожара, который последовал после взрыва, были спасены 25 человек. Мэр города Сергей Бердников отметил, что три человека находились в квартире в момент взрыва.
«Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно», — сказал Бердников.
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