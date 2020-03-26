В Москве будут проверять на коронавирус семьи госпитализированных с пневмонией

В Москве начнут проверять родственников больных, госпитализированных с пневмонией, на коронавирус нового типа, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Брать анализы на коронавирус у родственников заболевших начнут 27 марта, отметила Ракова. Она подчеркнула, что после госпитализации больного члены его семьи остаются дома, что может приводить к появлению новых очагов инфекции.

В настоящее время на коронавирус проверяются все москвичи старше 65 лет с признаками острой респираторной вирусной инфекции, хронические больные и госпитализированные с воспалением легких, напомнила Ракова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

— Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840