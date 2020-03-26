МВД России приостанавливает личный прием граждан с 27 марта

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Министерство внутренних дел Российской Федерации полностью приостанавливает личный прием граждан с 27 марта в связи с распространением коронавируса в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Мера приянта в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что ведомство обязало инспекторов ГИБДД минимизировать контакты с водителями, а часть услуг для граждан перевело в онлайн-формат.

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