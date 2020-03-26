В Минпросвещения рассказали о сроках проведения ЕГЭ в период пандемии
В Министерстве просвещения рассказали, когда в России пройдет Единый госэкзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко отметил, что основной этап сдачи ЕГЭ пройдет в установленное время, сроки не будут перенесены.
Изменения также не коснутся сдачи ОГЭ.
«Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает», — уточнил Глушко.
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