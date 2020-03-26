Кличко: в Киеве готовятся VIP-палаты для руководства Украины

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Украинские больницы готовятся организовать отдельные палаты для высшего руководства страны на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщает издание «Страна.ua» cо ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

«Я поднял информацию касаемо распоряжения, которое распространили вчера, <...> документы с грифом «для служебного использования». В них идет речь о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, касаемо которых совершается государственная охрана», — заявил Кличко.

По словам Кличко, такие меры являются обыденными в других странах, необходимость в них обусловлена обеспечением круглосуточного дежурства охранных подразделений. Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым запретить подобную практику.

«Надеюсь, что это случится, и мы будем за это благодарны», — добавил киевский мэр.

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